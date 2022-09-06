Заммэра Сергунина: Более 80 НКО примут участие в московском фестивале «Город неравнодушных»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Ростов-на-Дону, Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького Карта всех событий

Фестиваль «Город неравнодушных», приуроченный к 875-летию столицы, пройдет с 10 по 11 сентября в Парке Горького. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Парк Горького станет местом встречи волонтеров, любителей активного образа жизни и неравнодушных москвичей, которые участвуют в добрых делах. В программе фестиваля — выступления артистов, мастер-классы, спортивные занятия и многое другое, — заявила она.

По словам Сергуниной, более 80 социально ориентированных НКО расскажут гостям фестиваля о своей работе. Фестивальное пространство поделят на несколько тематических зон.

На входе все гости получат паспорт жителя «Города неравнодушных». За посещение каждой локации и участие в активностях туда будут ставить печати. Собравшие полный их комплект получат подарки.

Начать знакомство с фестивалем посетителям предлагают в «Спортсквере». В субботу там проведет зарядку чемпион мира по боксу Григорий Дрозд, а в воскресенье — двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина. Все желающие также смогут поучаствовать в турнире по уличному баскетболу.

В зоне под названием «Арт-берег» у Крымского моста соберутся творческие коллективы. Молодые исполнители устроят фристайл-батл, а художники займутся живописью под открытым небом.

1/3 Фото: Пресс-служба КОСиМП г. Москвы 2/3 Фото: Пресс-служба КОСиМП г. Москвы 3/3 Фото: Пресс-служба КОСиМП г. Москвы

Вдоль Москвы-реки расположится «Набережная добра», где будут проводить лекции и профориентационные тренинги представители благотворительных фондов. Участникам расскажут, как начать карьеру в некоммерческом секторе и какие навыки для этого необходимы.

На встречу с горожанами приедут и обитатели московских приютов для животных — 40 котов и кошек. Посетители смогут бесплатно забрать понравившегося питомца домой по договору об ответственном содержании.

Еще на фестивале будет работать маркет с полезными сувенирами, все средства от продажи которых пойдут на благотворительность. А завершит мероприятие концерт «Неравнодушные сердца».

Открытые мероприятия по пополнению банка крови пройдут на территории культурных учреждений Москвы 8 и 21 сентября в рамках всероссийской акции #КультураДонорству #КультурныйКодДонора.

Более 60 сотрудников Росгвардии в Москве приняли участие в донорской акции «От сердца к сердцу» и сдали свыше 25 литров крови.