Восемь домов демонтировали по программе реновации за август в Москве

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Россия, Москва, Ангарская улица, 33 Карта всех событий

За прошедший августа специалисты демонтировали еще восемь старых домов в рамках реализации программы реновации. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 6 сентября.

— Около тысячи жителей расселенных и демонтированных домов получили квартиры с улучшенной отделкой в новостройках по адресам Ангарская улица, дом 33; улица Черное Озеро, дом 4; Ленинский проспект, дом 134; Загорьевская улица, дом 2, корпус 1, — сказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Уточняется, что демонтаж осуществлялся в районах Западное Дегунино, Проспект Вернадского, Косино-Ухтомской и Бирюлево Восточное. Всего с начала программы было снесено 119 старых домов, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в Юго-Восточном административном округе Москвы с начала года подобрали 10 стартовых площадок для строительства домов по программе реновации. По словам Левкина, всего в рамках программы реновации на юго-востоке Москвы предстоит расселить 818 жилых домов, а новое жилье получат 164 тысячи горожан.