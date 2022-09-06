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Более 160 тысяч человек получат жилье по программе реновации в ЮВАО

Елена Самойлова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Более 160 тысяч человек получат жилье по программе реновации в ЮВАО
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Рязанский проспект, 6А Карта всех событий

В Юго-Восточном административном округе Москвы с начала года подобрали 10 стартовых площадок для строительства домов по программе реновации. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По словам заммэра, всего в рамках программы реновации на юго-востоке Москвы предстоит расселить 818 жилых домов, а новое жилье получат 164 тысячи горожан.

Левкин отметил, что в конце августа по поручению мэра столицы Сергея Собянина была утверждена еще одна стартовая площадка по адресу: Рязанский проспект, владение 6а. Кроме того, в этом году подобраны пять территорий в районе Лефортово. По одной площадке находится в Капотне, Печатниках и Южнопортовом районе, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Накануне Левкин сообщил, что на месте подлежащих сносу в рамках программы реновации домов построят 173 новостройки, общая площадь которых составит 2,8 миллиона квадратных метров.

Кроме того, возведенную по программе реновации новостройку в Дмитровском районе введут в эксплуатацию в этом году, заявил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Сергей Левкин Москва Реновация Юго-Восточный административный округ (ЮВАО)
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