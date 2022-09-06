Как организовать свидание мечты за баллы акции «Миллион призов» после выборов 9–11 сентября

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Жители столицы, выигравшие баллы программы «Миллион призов», смогут обменять их на различные товары или подойти к вопросу нестандартно, например, организовать свидание мечты. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Так, партнеры программы «Миллион призов» предоставят москвичам широкий выбор вариантов для подарка для второй половины. К примеру, презент для мужчины можно выбрать, обменяв выигранные баллы на технику либо стильное портмоне или сумку.

Для женщины идеальным подарком станет букет необычных цветов, сумочка или ювелирное украшение. Те, кто уже окончательно определился с выбором спутника жизни, могут подобрать кольцо и оплатить часть его стоимости баллами.

Участие в программе позволит выбрать место для проведения свидания мечты. Так, любители театра смогут посмотреть спектакль в одном из 22 столичных театров. Среди них Театр имени Моссовета, Ленком Марка Захарова, Московский театр юного зрителя, «Современник», «Школа современной пьесы», Московский театр на Таганке, Театр Олега Табакова и другие.

Помимо этого, баллы можно обменять на сертификаты на посещение концертов в Московской консерватории или парке «Зарядье», а также посещение Центра документального кино, Московского планетария и других учреждений.

Любители более активного отдыха смогут побывать в парке развлечений, доме страха или подняться на самую высокую смотровую площадку Москвы.

Кроме этого, список партнеров программы включает более 30 разных ресторанов и кафе. Некоторые из них специализируются на мясных блюдах, другие — рыбных, третьи — на различных бургерах. Русская, азиатская, грузинская, итальянская, европейская или восточная кухня — каждый найдет себе место по душе.

Причем баллы можно обменять не только на ужин. Жители столицы могут выбраться на выходные на бранч или зайти в кафе с десертами, чтобы согреться после долгой прогулки, передает официальный сайт мэра Москвы.

Выборы муниципальных депутатов будут проходить в Москве с 9 по 11 сентября в 125 из 146 муниципальных образований. Проголосовать жители столицы могут как в традиционном очном формате на избирательных участках, так и онлайн, с помощью системы дистанционного электронного голосования. Эксперты рассказали «Вечерней Москве», какие еще новшества подготовили для избирателей, насколько надежна онлайн-система и какие бонусы ждут электронных избирателей.