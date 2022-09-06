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Более 400 ярмарок провели в Подмосковье этим летом

Ирина Игнатенко
Общество
Более 400 ярмарок провели в Подмосковье этим летом
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

За прошедшее лето в Московской области провели более 400 ярмарок, из них 188 были тематическими. На этих ярмарках жители могли купить продукты местных производителей, включая овощи, фрукты, ягоды.

Как пояснил заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, организаторы ярмарок всегда ориентируются на сезонность. В начале лета на ярмарках можно было приобрести все необходимое для обустройства дач и приусадебных участков, в конце лета проводится больше мероприятий, связанных со сбором урожая и подготовкой к осени.

В сентябре в Подмосковье пройдет 160 ярмарок, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что сельскому хозяйству в регионе уделяют особенное внимание. Он подчеркивал, что важна прозрачность при выделении фермерам участков по программе «Подмосковные 10 гектаров», передает РИАМО.

Самозанятые в России смогут продавать свою продукцию на ярмарках выходного дня наравне с индивидуальными предпринимателями. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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