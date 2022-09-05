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Правительство разрешило самозанятым продавать продукцию на ярмарках выходного дня

Полина Долганова
Общество
Правительство разрешило самозанятым продавать продукцию на ярмарках выходного дня
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Самозанятые в России смогут продавать свою продукцию на ярмарках выходного дня наравне с индивидуальными предпринимателями. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Данное решение предоставит самозанятым канал сбыта их продукции.

— Теперь у них появится дополнительный канал сбыта продукции, которую они производят, — молока, мяса, овощей, зелени, а у потребителей — возможность приобрести продукты по доступным ценам, — отметили в пресс-службе кабмина.

Статус самозанятого может получить гражданин РФ, чей доход составляет не более 2,4 миллиона рублей в год.

До этого сообщалось, что в Москве насчитывается более миллиона самозанятых, что составляет около 15 процентов от общего числа работающих жителей столицы. Для людей, которые решили зарабатывать на своих увлечениях, Москва регулярно проводит тренинги и мастер-классы.

Недавно правительство объявило о предоставлении льготных кредитов частным сельхозпроизводителям. О том, на кого рассчитана новая мера поддержки и насколько она может быть эффективна, рассказал директор департамента недвижимости «Цифровые СНТ Подмосковья» Федор Мезенцев.

Ярмарки самозанятость Михаил Мишустин
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