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Новая художественная выставка откроется в Доме Нижегородской области в Москве 15 сентября

Александр Афонин
Город
Новая художественная выставка откроется в Доме Нижегородской области в Москве 15 сентября
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, Малый Палашёвский переулок, 7 Карта всех событий

В Доме Нижегородской области 15 сентября начнет свою работу выставка «Нижний Новгород — вдохновение русских художников». Об этом во вторник, 6 сентября, сообщили в пресс-службе Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.

— Будучи одним из культурных центров, сам город накопил прекрасную коллекцию картин. И сегодня мы хотим поделиться с москвичами и гостями столицы одной из таких коллекций — это уникальный альбoм гелиогравюр Иосифа Кнебеля, — сказал руководитель ГКУ НО «Представительство Правительства Нижегородской области при Правительстве Российской Федерации» Сергей франков.

Отмечается, что в экспозиции выставки будет представлено 65 репродукций художников XIX-XX веков. Так, москвичи смогут увидеть картины «Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года», «Утро в сосновом лесу», «Аленушка» и другие. Посетить мероприятие можно до 31 октября этого года.

До этого сообщалось, что дом-музей Марины Цветаевой в год 130-летия поэтессы получил в дар ее уникальный портрет кисти Магды Нахман. Как уточняется, это единственное известное изображение прозаика, созданное при ее жизни.

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