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Единственный прижизненный портрет Марины Цветаевой передали в дом-музей поэтессы

Елена Самойлова
Город
Единственный прижизненный портрет Марины Цветаевой передали в дом-музей поэтессы
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Борисоглебский переулок, 6с1 Карта всех событий

Дом-музей Марины Цветаевой в год 130-летия поэтессы получил в дар ее уникальный портрет кисти Магды Нахман. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, это единственное известное изображение Цветаевой, созданное при ее жизни. Портрет написан маслом в Коктебеле летом 1913 года, когда художница Магда Нахман в гостях у Максимилиана Волошина познакомилась с поэтессой и ее мужем Сергеем Эфроном.

Большинство картин и рисунков Нахман утрачены, немногие уцелевшие хранятся в частных собраниях. При этом долгое время оставалось загадкой местонахождение портрета Цветаевой. С 1 сентября он находится в экспозиции музея, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

9 сентября в Доме-музее Марины Цветаевой откроется выставка, приуроченная к 110-летию со дня рождения дочери поэтессы Ариадны Эфрон. Как уточняется, выставка займет три зала.

В начале августа в «Доме Бурганова» представили скульптуру «Похищение Прозерпины» Трискорни. Рядом с ней разместили скульптуру «Письмо» — памятник эпистолярному роману поэтов Марины Цветаевой и Райнера Марии Рильке.

Марина Цветаева портрет Музеи
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