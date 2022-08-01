Скульптуру «Похищение Прозерпины» Трискорни представили в «Доме Бурганова»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

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В музее «Дом Бурганова» открылась выставка «Мраморный гость», посвященная скульптуре «Похищение Прозерпины» итальянского мастера Паоло Трискорни. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в понедельник, 1 августа.

— Трискорни мастерски показал в этой работе чувственность, она очень реалистична. Посмотрите, как Плутон держит Прозерпину. Его пальцы словно впиваются в ее тело. Мрамор будто оживает, становится мягким, теплым, как у Бернини, — рассказала заместитель директора по науке, дочь мастера Бурганова Мария.

Скульптура попала в коллекцию музея в 1990-е годы. Основой для ее создания стал древнеримский миф, объясняющий смену времен года.

Сама выставка проходит в Большом дворе музея. Организаторы расположили скульптуру таким образом, чтобы дать возможность посетителям посмотреть на нее под разными углами.

Рядом с «Похищением Прозерпины» разместили скульптуру «Письмо» — памятник эпистолярному роману поэтов Марины Цветаевой и Райнера Марии Рильке. С другой стороны скульптуры Трискорни — статуя «Расстрел».

Экспозиция «Дома Бурганова» расположена на трех площадках — в Большом дворе, а также Малом и Музейном садиках, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что почти 73 тысячи человек посетили выставку «Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых», представленную в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, с начала ее работы.