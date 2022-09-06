Депутат МГД Козлов: Программа «Мой район» позволяет уделить внимание всем аспектам благоустройства города

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

При реализации программы «Мой район» уделяется внимание абсолютно всем деталям благоустройства территории. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщил депутат Московской городской думы Александр Козлов.

По его словам, жители города изначально с позитивом приняли программу «Мой район». Многие предлагают новые идеи: где и что нужно дополнительно облагородить, какой объект возвести.

— Согласно последним исследованиям социологов, которые были представлены в августе текущего года, 79,9 процентов москвичей считают нужным продолжать реализацию программы «Мой район». Тем более, что программа подарила нам обновленные архитектурные шедевры, которые в 1990-е годы оказались в запустении, а сегодня они переживают настоящий ренессанс: это и Северный речной вокзал, и павильоны ВДНХ, и многое другое, — пояснил Козлов.

Парламентарий подчеркнул, что при проектировании пространств уделяется внимание абсолютно всем деталям. Это касается установки урн, лавочек, высаживания клумб и даже создания системы общественных туалетов, передает агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, в рамках программы во многих местах города появились площадки со спортивными тренажерами. Депутат добавил, что это изменило отношение к уличному спорту, что является большим достижением программы.

До этого сообщалось, что в рамках празднования Дня города 11 сентября в олимпийском комплексе «Лужники» пройдет выставка достижений столичного спорта «Спорт ЭКСПО».