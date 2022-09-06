Иммунолог призвал россиян не тянуть с прививкой от гриппа

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В России ожидается подъем сезонных заболеваний, поэтому не стоит тянуть с вакцинацией от гриппа Об этом сообщил доктор медицинских наук Андрей Продеус.

— Грипп начинается. Надо идти прививаться, но не тогда, когда все вокруг начнут болеть, потому что организму нужно время для выработки иммунного ответа, а это 21 день. Если вы сегодня привились, а завтра заболели, то не надо винить прививку, — отметил он в комментарии НСН.

Пик очередной волны коронавируса, по словам Продеуса, в России пройден. В ближайшие дни будет наблюдаться снижение числа заболевших.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в России зафиксировано замедление темпов роста заболеваемости коронавирусом с практически 69 процентов пять недель назад до 21 процента – на прошлой неделе, передает издание argumenti.ru.

Согласно исследованиям, при одновременном применении вакцин от гриппа и коронавирусной инфекции не наблюдается снижение эффективности препаратов. Об этом рассказал главный врач второго диагностического отделения АО «Медицина», кандидат медицинских наук Максим Терский.