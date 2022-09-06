Ефимов: Жители 1740 домов могут оформить свою придомовую территорию в собственность

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С начала года департамент городского имущества за счет бюджетных средств разработал 88 проектов межевания жилых кварталов общей площадью более двух тысяч гектаров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник, 6 июля.

— С начала 2022 года город утвердил 88 проектов межевания территорий площадью свыше двух тысяч гектаров, определив границы земельных участков еще для 1740 многоквартирных домов. Теперь собственники помещений в них могут поставить территорию на кадастровый учет, оформить ее в общую долевую собственность и использовать по своему усмотрению, — рассказал он.

При этом после оформления территории в собственность пользователи должны обеспечивать беспрепятственный доступ на участок пожарной техники, транспорта полиции, скорой медицинской помощи, спасателей и других экстренных и оперативных служб города.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, в период с января по конец августа этого года на кадастровый учет поставили земельные участки под 134 домами.

До этого председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская в эксклюзивном интервью «Вечерней Москве» подвела итоги работы комитета. Она отметила, что за первые семь месяцев текущего года было подготовлено свыше тысячи проектов распорядительных и нормативных документов, утверждено 48 проектов планировок территорий, 27 проектов межевания территорий.