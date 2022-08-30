Формируем комфортную среду. Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская: Создаем современные кварталы

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская на своем рабочем месте / Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

В понедельник, 29 августа, председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская подвела итоги работы комитета. По ее словам, с начала года в столице утверждено свыше семи тысяч градостроительных документов. Среди крупных программ, о ходе реализации которых глава Москомархитектуры рассказала в интервью «Вечерней Москве», реновация столичного жилфонда, комплексное развитие территорий, формирование транспортного каркаса нашего мегаполиса.

Город обретет новый облик

— Программа реновации столичного жилищного фонда стартовала в 2017 году. Таким образом, близится к завершению ее первая пятилетка. Юлиана Владимировна, как вы ее оцениваете с точки зрения поставленных в свое время задач и реальной реализации на практике?

— Все намеченные цели реализуются планомерно и в срок. Москомархитектурой подготовлена и утверждена градостроительная документация, необходимая для реализации программы реновации столичного жилфонда. Утверждено 88 проектов планировки территории, в рамках которых сформирована новая планировочная структура кварталов реновации. Проведена необходимая работа по внесению изменений в правила землепользования и застройки города для обеспечения возможности возведения современных новостроек. Кроме того, выполнены проекты межевания кварталов, в границах которых планируется новое строительство.

— Это то, что понятно самим специалистам. Какие перемены за эти годы были для людей на практике? Какой результат можно уже озвучить?

— Самый главный результат — началось переселение в уже готовые дома. Как вы знаете, в программу включены 5175 домов. В настоящий момент проектируется и возводится свыше 400 новостроек. Уже введены в эксплуатацию порядка 200 домов, практически все они переданы под заселение. Из них 26 домов — а это более чем 5,2 тысячи квартир — сданы только в нынешнем году.

— Есть ли лидеры среди округов, где сдача новостроек в этом году идет максимально активно?

— В этом плане лидирует юго-запад столицы — здесь сдали пять новостроек на 708 квартир.

— Юлиана Владимировна, а можно ли сказать, что программа уже внесла существенный вклад в градостроительное развитие города?

— В принципе любая городская программа приносит свои плоды. Реновация столичного жилфонда — это один из ключевых градостроительных проектов Москвы, который уже существенно повлиял на развитие города, и в будущем эти изменения станут все более заметными. Многие районы получат абсолютно новый архитектурный облик, хаотичная жилая застройка сменится на уютную квартальную с внутренними дворами без машин, обустроенными по современным стандартам благоустройства.

— А застройка вокруг поменяется?

— Запланировано обновление не только жилых домов, но и объектов социальной и транспортной инфраструктуры, в кварталах реновации появятся новые детские садики, школы, спортивные объекты, будут проведены реконструкция и благоустройство существующих улиц, также появятся новые проезды и пешеходные зоны. Хочу подчеркнуть: то, что сейчас во многом заложено в градостроительную документацию, будет шаг за шагом реализовываться, становясь все более заметным для всех жителей Москвы.

Взяли отличный темп

— Юлиана Владимировна, а будет ли трансформироваться программа реновации в последующие годы? Какие на этот счет есть планы у города?

— Могу с уверенностью сказать, что программа реновации будет реализована в полной мере. Мы взяли отличный темп, каждый этап отработан до мелочей, и никаких предпосылок для замедления нет. Что касается насущных вопросов относительно материалов и технологий, они решаются. Безусловно, придется перестраиваться, заключать новые соглашения. Среди них — поставки лифтов, оборудования, но при этом качество и сроки строительства останутся прежними. Применяются и будут применяться самые передовые технологические решения, которые позволят оптимизировать затраты на возведение объектов и повысить комфорт для жителей.

— Можно ли сегодня говорить, что жилищная программа моментально стала для населения новой нормой?

— Это показатель того, что программа реализуется успешно. Первоначальные страхи исчезли — люди видят, куда их переселяют, в какие дома, понимают, что все данные обещания исполняются. Кроме того, Москомархитектурой была проведена огромная работа с жителями столицы. Специалисты разъясняли цели и задачи программы реновации, встречались с жителями и депутатами. Все заинтересованные граждане обладают полной информацией о реализации программы и ответами на волнующие их вопросы.

Регулярно Стройкомплекс Москвы дает цифры по реализации, Москомархитектура рассказывает о конкретных проектах домов практически каждую неделю, да и на специализированных мероприятиях обязательно есть раздел, посвященный реновации. Например, в Манеже первые три недели августа проходила выставка «Город для каждого», попасть туда мог каждый. Но главный показатель, конечно, — это сами дома и городская среда, которая формируется возле них. Ведь это абсолютно другой уровень по сравнению со старыми пятиэтажками. Жители могут прийти и посмотреть, что строят, из каких материалов, уже есть и отзывы от переселенцев.

Сверхважная задача

— Юлиана Владимировна, а какие итоги можно подвести за семь месяцев этого года?

— Благодаря усилиям специалистов Москомархитектуры в столице создаются качественное жилье, полезные сервисы и социальные объекты, культурно-досуговые и спортивные центры, продуманная транспортная инфраструктура. Эти объекты строятся в местах, где они будут особенно востребованы и смогут в первую очередь улучшить жизнь простых москвичей. В итоге все изменения делаются именно для их блага.

За первые семь месяцев текущего года было подготовлено свыше тысячи проектов распорядительных и нормативных документов, утверждено 48 проектов планировок территорий, 27 проектов межевания территорий. Также внесено 816 изменений в правила землепользования и застройки города Москвы. Все это, безусловно, очень удобно для представителей бизнеса, которому важны скорость и качество предоставления услуг.

— Они доступны только на бумаге? Не снижается ли интерес инвесторов к реализации новых проектов в столице?

— Комитет полностью перевел все свои государственные услуги в электронный вид, параллельно оптимизируя пакеты документов для их предоставления. Кроме того, с начала года проведено шесть архитектурных конкурсов. Всего с начала года специалистами комитета принято более 32,2 тысячи заявок на оказание различных госуслуг в сфере строительства.

— Есть ли какие-то новые крупные проекты, которые кардинальным образом могут преобразить столичные районы?

— Специалисты Москомархитектуры занимаются новой сверхважной задачей по запуску новой программы комплексного развития территорий. Это колоссальный ресурс для города — и в плане экономики, и в плане градостроительства. Ведь заброшенные, закрытые промышленные объекты жителям не приносят никакой пользы. Программа позволит включить их в городскую жизнь, дать им сбалансированную и качественную застройку.

Возможна дальнейшая проработка чуть более 14 тысяч гектаров. На сегодня в работе комплексные решения для 154 территорий. Приняты решения о комплексном развитии для 104 территорий, включая масштабные территории, такие как: Южный порт, Бескудниково и «Прожектор».

— Юлиана Владимировна, а в части транспортного развития какие успехи в городе можно отметить?

— Москомархитектура также ведет обширную работу по развитию транспортного каркаса города. В частности, комитет вместе с подведомственными структурами готовит проекты планировки прилегающих к Московским центральным диаметрам территорий, разрабатывает проекты планировок транспортно-пересадочных узлов, участвует в реализации крупнейшего в мире проекта в области метростроения — Большой кольцевой линии метрополитена, которую планируют открыть в начале 2023 года.

Длина метрокольца составит 70 километров с 31 станцией и тремя электродепо. 22 станции Большого кольца уже принимают пассажиров. Кроме того, благодаря созданию БКЛ стало возможным присоединить радиальные направления — Бирюлевскую, Рублево-Архангельскую и Троицкую ветки.

ДОСЬЕ

Юлиана Владимировна Княжевская родилась в Москве. В 2002 году окончила Московскую государственную юридическую академию. Работает в градостроительной отрасли с 2003 года. С 30 апреля 2014 года стала председателем Москомархитектуры.

Принимала непосредственное участие в актуализации Генерального плана развития города Москвы. Проведена огромная работа по подготовке и утверждению Правил землепользования и застройки города Москвы (ПЗЗ).

Организована работа по подготовке проектов планировок территорий, транспортной инфраструктуры, реконструкции и строительству крупных объектов городского значения. Под общим руководством председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской ведется реформирование законодательства в области градостроительства. Была принципиально усовершенствована система предоставления комитетом госуслуг.

ФАКТЫ

На Московских центральных диаметрах открыто 136 остановочных пунктов. На первых четырех маршрутах предполагается построить еще 11 остановочных пунктов в границах Москвы. Уже ведется разработка проектов планировки, благодаря им будут приведены в порядок прилегающие к этим станциям территории, что даст толчок к их развитию. Сейчас в Москве строится 96 транспортно-пересадочных узлов.

Одним из крупных является ТПУ «Рижская» рядом с одноименным вокзалом, где можно будет пересесть на МЦД-2, МЦД-3, МЦД-4 и высокоскоростную магистраль «Санкт-Петербург — Москва».

НОВОСТИ РАЙОНОВ

Жители получат спортцентр

Спортивный комплекс планируется построить на территории Щербинки в Новой Москве, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Участок расположен на Симферопольском шоссе, рядом с остановкой «Храм Моисея Мурина». Также недалеко находится станция второго Московского центрального диаметра «Щербинка».

— На нем мы предлагаем построить двухэтажное здание площадью около 4,6 тысячи квадратных метров и высотой до 15 метров. С учетом удобного расположения будущий спортивный центр будет востребован местными жителями, — отметила Юлиана Княжевская.

Внутри комплекса расположатся специализированные и универсальные спортивные залы, тренажерные, а также вспомогательные помещения. Точное их расположение, а также архитектурный облик здания будут определены на более поздних стадиях проекта. На территории инвестор должен будет организовать автостоянку на 18 машин, а также благоустроить свободные от построек площади.

Путепровод соединит улицы

Через пути Ярославского направления Московской железной дороги планируется построить путепровод, который соединит улицу Малыгина и Малыгинский проезд. Сейчас транспортные потоки сходятся в одном узле, который уже исчерпал свою пропускную способность. Появление новой связи позволит запустить новые маршруты общественного транспорта до станций метро «Медведково» и «Бабушкинская» и в перспективе сократит время в пути.

С путепровода будет съезд на Анадырский проезд. Также построят проезд от Федоскинской до Холмогорской улицы и подземный пешеходный переход через пути Ярославского направления Московской железной дороги.

Помимо этого выполнят реконструкцию участков улицы Малыгина и Малыгинского проезда, обустройство новых и обновление существующих остановок общественного транспорта. Вдоль улиц появятся велосипедные дорожки, а вся территория будет благоустроена.

Маршрут вдоль реки

Мост для пробежек, велосипедных и пешеходных прогулок преобразит подмостовое пространство Московского центрального кольца и Северо-Восточной хорды, а также повысит связь между территориями. Вдоль реки Яузы проложат удобные велосипедные, пешеходные и беговые дорожки. Там появятся велопарковки и понятная навигация. Воплощение решений разработчика проекта, Института Генплана Москвы, позволит создать единую структуру парковых пространств.