Москвичи выбрали лучшие площадки для спортивного отдыха и пункты проката в парках города

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В проекте «Активный гражданин» продолжается подведение итогов голосований из серии «Лето активного гражданина». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 6 сентября.

Отмечается, что в рамках серии было проведено 14 голосований. Они собрали более 2,8 миллиона мнений. Так, лучшей площадкой для спортивного отдыха москвичи признали веревочный парк Sky Town на ВДНХ. Следом идет вейк-парк в парке «Сокольники», а на третьем месте расположилась троллейная трасса в парке Олимпийской Деревни.

Кроме того, по мнению горожан, лучший пункт проката спортивного инвентаря расположился в Парке Горького. Там можно арендовать прогулочный велосипед, электросамокат, веломобиль и фэтбайк. Второе место занял пункт проката на ВДНХ, а тройку лидеров закрыл парк «Сокольники», передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что, по мнению москвичей, лучшим местом для катания на велосипеде является ВДНХ, где можно насладиться видами исторических павильонов и каскадом Каменских прудов. За этот вариант свои голоса отдали 22 процента респондентов.