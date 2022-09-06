Песков: Россия продолжит доводить до Турции свои аргументы по теме Украины

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил, что, несмотря на разногласия Анкары и Москвы по поводу Украины, Россия продолжит терпеливо доводить до Турции свои аргументы. Об этом Песков рассказал «Известиям» во вторник, 6 сентября.

— Мы не согласны с той позицией, которую занимает Турция по украинским делам, но мы терпеливо продолжаем доводить до наших турецких партнеров нашу аргументацию и то, в чем мы уверены, в чем мы убеждены, — подчеркнул представитель Кремля.

Песков напомнил, что Турция является важным партнером нашей страны, отметив большой потенциал сотрудничества двух государств, передают «Известия».

— Мы знаем, что Турция не присоединилась к незаконным антироссийским санкциям. Турция проводит суверенную, самостоятельную внешнюю политику, — рассказал пресс-секретарь главы российского государства.

3 сентября президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили планы по дальнейшему сотрудничеству России и Турции, договорились о расширении торгово-экономических связей, в том числе в сфере энергетики, и коснулись темы визита миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС.