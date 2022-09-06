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Синоптик рассказал, когда в Петербурге могут включить отопление

Ирина Игнатенко
Общество
Синоптик рассказал, когда в Петербурге могут включить отопление
Фото: shutterstock

В Санкт-Петербург после аномально жаркой погоды пришло резкое похолодание. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда в квартирах петербуржцев могут включить отопление.

Эксперт отметил, что среднесуточная температура плюс 8 градусов будет не раньше третьей декады сентября. В настоящее время она держится около 9–10 градусов.

— Вскоре еще и потепление будет, но власти могут и раньше принять решение о включении отопления. Обычно этого перехода к восьми градусам не дожидаются, потому что дни теплые, а ночи холодные, — пояснил эксперт в комментарии «Невским новостям».

По его словам, как правило, отопление включают в конце сентября.

Жителей европейской части России ожидает бабье лето. Потепление наступит в конце сентября, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус, передает Nation News.

А ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в свою очередь считает, что сентябрь в столице ожидается прохладным и без классического бабьего лета.

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