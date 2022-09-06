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Певицу Машу Распутину обворовали на шопинге в Турции

Анастасия Колоскова
Общество
Певицу Машу Распутину обворовали на шопинге в Турции
Фото: YouTube/Super

Сумочку с документами украли у певицы Маши Распутиной во время посещения бутика в Турции, из-за чего артистка не может вылететь в Россию. Информацию об этом подтвердил ее супруг бизнесмен Виктор Захаров.

— Украли сумочку, вот и все, что случилось, — сообщил он.

Известно, что инцидент произошел в элитном бутике. Распутина оставила свою сумочку в зале, пока находилась в примерочной. Вернувшись, она не обнаружила своих вещей. В сумочке певицы находились документы, которые необходимы для вылета на родину.

Артистка обратилась в полицию. В настоящее время по данному факту проводится расследование, передает Пятый канал.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как в прошлом году его дочь Елизавета пострадала от телефонных мошенников. Злоумышленники похитили у нее деньги с двух карт. Песков отметил, что его дочь была хорошо осведомлена об уловках мошенников и знала, как защитить себя. Однако, по его словам, мошенники обладали «силой убеждения». Он добавил, что благодаря оперативной работе сотрудников банка деньги удалось вернуть.

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