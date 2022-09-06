Руководство больницы в Ленобласти выплатило зарплату «мертвым душам» на 215 миллионов рублей

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Руководство Токсовской больницы в Ленинградской области выплачивало зарплату несуществующим работникам. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Ленинградской области в понедельник, 5 сентября.

По данным ведомства, главврач больницы, главный бухгалтер с его заместителями, а также другие сотрудники медицинского учреждения договорились с 14 людьми, которые не работали в клинике, и в период с января 2018 года по апрель 2022-го платили им «зарплату» на счета, которые на самом деле принадлежали сотрудникам больницы. Таким образом злоумышленники вывели из бюджета больницы 215,5 миллиона рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». По подозрению в совершении преступления задержали бывшего главного врача и еще троих сотрудников.

В жилищах 14 человек, причастных к преступлению, а также по местам их работы проведены обыски. Документы, деньги и прочие улики были изъяты.

В ближайшие дни задержанным предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Другое дело о мошенничестве в особо крупных размерах произошло в столице 2 сентября. По подозрению в совершении преступных махинаций арестовали экс-главу связанной с Роснано компании.