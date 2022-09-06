День города
Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Руководство больницы в Ленобласти выплатило зарплату «мертвым душам» на 215 миллионов рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Руководство больницы в Ленобласти выплатило зарплату «мертвым душам» на 215 миллионов рублей
Фото: Depositphotos

Руководство Токсовской больницы в Ленинградской области выплачивало зарплату несуществующим работникам. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Ленинградской области в понедельник, 5 сентября.

По данным ведомства, главврач больницы, главный бухгалтер с его заместителями, а также другие сотрудники медицинского учреждения договорились с 14 людьми, которые не работали в клинике, и в период с января 2018 года по апрель 2022-го платили им «зарплату» на счета, которые на самом деле принадлежали сотрудникам больницы. Таким образом злоумышленники вывели из бюджета больницы 215,5 миллиона рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». По подозрению в совершении преступления задержали бывшего главного врача и еще троих сотрудников.

В жилищах 14 человек, причастных к преступлению, а также по местам их работы проведены обыски. Документы, деньги и прочие улики были изъяты.

В ближайшие дни задержанным предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Другое дело о мошенничестве в особо крупных размерах произошло в столице 2 сентября. По подозрению в совершении преступных махинаций арестовали экс-главу связанной с Роснано компании.

Следственный комитет Ленинградская область Деньги Мошенничество Больницы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Александр Малахов
Александр Малахов

Независимая кибербезопасность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чему важнее научить?

Роман Дерманский
Роман Дерманский

Парк, где можно послушать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будет ли трагедией дефолт Америки

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Собрание стоит закончить вовремя

Татьяна Иванова
Татьяна Иванова

Когда-то здесь летали самолеты

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Все мнения
О проекте