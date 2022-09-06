Большой Екатерининский бал пройдет в музее-заповеднике «Царицыно» 10 сентября

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

В музее-заповеднике «Царицыно» 10 сентября состоится ежегодный Большой Екатерининский бал. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей во вторник, 6 сентября.

— В музее-заповеднике «Царицыно» 10 сентября вновь состоится главное светское событие Москвы — ежегодный Большой Екатерининский бал. Для гостей это возможность на целый вечер погрузиться в магию бальной традиции. Главная тема мероприятия — соединение истории и современности, классики и новаторства, — говорится в сообщении.

Отмечается, что откроет мероприятие оперная певица Вероника Макарова. Она исполнит арию Птолемея из оперы «Юлий Цезарь в Египте» Георга Фридриха Генделя. Кроме того, музыкальное сопровождение будет организовано оркестром «Новая Москва» под руководством дирижера Даяны Гофман, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что ко Дню города на ВДНХ подготовили насыщенную программу мероприятий. В рамках праздника горожане смогут посетить спектакли, выступления гимнастов, конных всадников и многое другое.