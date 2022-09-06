Схема движения на некоторых улицах в ЦАО и ЮВАО временно изменится с 12 сентября

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, шоссе Фрезер Карта всех событий

Временные ограничения движения введут на некоторых улицах в Центральном и Юго-Восточном административных округах. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Так, будет ограничено движение на участке от шоссе Фрезер до дома 8 на 2-й Фрезерной улице. Отмечается, что ограничения будут действовать с 12 сентября по 2 октября в связи с проведением строительных работ.

Также 12 сентября введут ограничения на участке Орлово-Давыдовского переулка — от дома 9 на Большой Переяславской улице до дома 1. Изменения схемы движения сохранятся до 10 декабря, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

1/2 Фото: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 2/2 Фото: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

До этого сообщалось, что движение транспорта на Раменском бульваре ограничили с 30 августа в связи с проведением работ по строительству инженерных сетей. Так, движение перекрыто на участке Раменского бульвара от дома 10, корпус 2, до дома 8 по проспекту Вернадского с 30 августа по 15 сентября круглосуточно.