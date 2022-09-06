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Собянин сообщил об открытии движение по новому путепроводу над МКАД

Александр Афонин
Город
Собянин сообщил об открытии движение по новому путепроводу над МКАД
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, улица Верхние Поля Карта всех событий

В столице открылся новый путепровод над МКАД. Он расположился на месте пересечения магистрали с улицей Верхние Поля. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 6 сентября.

— Реконструкция путепровода выполнена в рамках крупного дорожного проекта в этом районе. Мы меняем устаревшую «клеверную» развязку на современную, с направленными съездами. Теперь автомобилисты смогут напрямую выезжать с Южной рокады в сторону Новоегорьевского и Новорязанского шоссе, — сказал он.

Глава города отметил, что специалисты завершили строительство дороги на год раньше срока. По его словам, открытие участка позволит существенно увеличить пропускную способность всего юго-восточного участка МКАД и улучшит транспортное обслуживание жителей прилегающих районов.

В своем Telegram-канале мэр добавил, что всего в этом году в городе появилось 24 километра новых дорог, а также 10 эстакад и путепроводов. В дальнейшем будет реконструирована развязка на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня.

Накануне Сергей Собянин сообщил, что специалисты завершили проходку тоннелей на будущем участке Солнцевской линии метро к аэропорту Внуково. Окончание строительства планируется в 2023 году.

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