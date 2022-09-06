Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эксперт рассказала, как психотравмы ребенка отзываются во взрослом возрасте

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт рассказала, как психотравмы ребенка отзываются во взрослом возрасте
Фото: Unsplash

Зачастую следствием детских переживаний становятся серьезные проблемы во взрослом возрасте. О них рассказала психотерапевт, руководитель Центра семейной психологии Александра Толоконина.

Так, комплекс неполноценности часто возникает у тех, кого родители часто сравнивали с другими детьми.

— Если все время сравнивать ребенка с другими детьми, он может почувствовать себя бесполезным и бесталанным. Помните: то, что для взрослого человека кажется мелочью, глубоко отложится в памяти ребенка и оставит свой след, который проявится в серьезных комплексах, — отметила она в комментарии aif.ru.

У некоторых людей формируется синдром «жертвы». Обычно такие люди воспитываются в семье, где взрослые каждый раз требуют благодарности за все, что они делают. Например, мама рассказывает ребенку, как сильно она устает на работе и дома, ведь она все делает для благополучия мужа и детей. В таком случае ребенок копирует манеру поведения взрослых и понимает, что можно манипулировать чужими чувствами.

Многим взрослым людям также мешает синдром «отличницы». Обычно родители таких детей запрещали им ошибаться, ругали за любую мелочь и требовали только наивысших результатов во всем.

Начало учебного года — событие волнительное и для детей, и родителей. Как снизить напряжение в это время, «Вечерней Москве» рассказали специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов и эксперт семейного центра «Гармония» Татьяна Шевцова.

Родители Дети Психология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Александр Малахов
Александр Малахов

Независимая кибербезопасность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чему важнее научить?

Роман Дерманский
Роман Дерманский

Парк, где можно послушать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будет ли трагедией дефолт Америки

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Собрание стоит закончить вовремя

Татьяна Иванова
Татьяна Иванова

Когда-то здесь летали самолеты

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Все мнения
О проекте