Эксперт рассказала, как психотравмы ребенка отзываются во взрослом возрасте

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Зачастую следствием детских переживаний становятся серьезные проблемы во взрослом возрасте. О них рассказала психотерапевт, руководитель Центра семейной психологии Александра Толоконина.

Так, комплекс неполноценности часто возникает у тех, кого родители часто сравнивали с другими детьми.

— Если все время сравнивать ребенка с другими детьми, он может почувствовать себя бесполезным и бесталанным. Помните: то, что для взрослого человека кажется мелочью, глубоко отложится в памяти ребенка и оставит свой след, который проявится в серьезных комплексах, — отметила она в комментарии aif.ru.

У некоторых людей формируется синдром «жертвы». Обычно такие люди воспитываются в семье, где взрослые каждый раз требуют благодарности за все, что они делают. Например, мама рассказывает ребенку, как сильно она устает на работе и дома, ведь она все делает для благополучия мужа и детей. В таком случае ребенок копирует манеру поведения взрослых и понимает, что можно манипулировать чужими чувствами.

Многим взрослым людям также мешает синдром «отличницы». Обычно родители таких детей запрещали им ошибаться, ругали за любую мелочь и требовали только наивысших результатов во всем.

Начало учебного года — событие волнительное и для детей, и родителей. Как снизить напряжение в это время, «Вечерней Москве» рассказали специалист Московской службы психологической помощи Денис Хакимов и эксперт семейного центра «Гармония» Татьяна Шевцова.