Российские дизайнеры представят посвященные Москве коллекции в День города

Фото: АГН Москва

Россия, Москва, Тверской бульвар Карта всех событий

В рамках фестиваля «День города» в честь 875-летия Москвы 90 российских дизайнеров продемонстрируют специальные коллекции, посвященные столице. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

— Свои капсульные коллекции, а также специальные коллекции, посвященные Москве, представят 90 российских дизайнеров, — говорится в сообщении.

Отмечается, что показ пройдет на Тверском бульваре. Посетители также смогут купить украшения, полезные предметы для домашних животных и товары для дома. Кроме того, гостей приглашают на лекции о стиле и моде. Все желающие смогут получить советы от профессиональных визажистов, сделать стильную мужскую стрижку или подкорректировать бороду.

Фестиваль «День города» пройдет в честь 875-летия Москвы 9, 10 и 11 сентября. На праздничных площадках, которые будут работать по всей столице, можно будет посмотреть выступления артистов, поучаствовать в мастер-классах, попробовать блюда от шеф-поваров и посмотреть любимые фильмы.