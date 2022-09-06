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Благотворительный концерт «Под крылом Родины» пройдет в Москве в сентябре

Елена Самойлова
Город
Благотворительный концерт «Под крылом Родины» пройдет в Москве в сентябре
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Олимпийский проспект, 7к2 Карта всех событий

Благотворительный концерт «Под крылом Родины» состоится в столице. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента СМИ и рекламы.

Как уточняется, концерт начнется 29 сентября в 15:00 в Краснознаменном зале Московского Дома ветеранов войн и Вооруженных сил по адресу Олимпийский проспект, дом 7, корпус 2.

А 20 сентября во Всероссийской общественной организации «Офицеры России» пройдет пресс-конференция на тему «Роль патриотических песен в воспитании подрастающего поколения». Начало мероприятия в 15:00 по адресу улица Покровка, дом 5, зал № 2.

Организатором мероприятий выступает Фонд поддержки и развития социальных культурных и патриотических проектов «Под крылом Родины» совместно с Центральным офицерским клубом Воздушно-космических сил Министерства обороны РФ, ДОСААФ города Москвы, организацией «Юнармия» и ВОО «Офицеры России», говорится в сообщении.

До этого руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал, что на праздничных мероприятиях в честь Дня города в Москве выступят группа Uma2rman и певица Валерия.

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