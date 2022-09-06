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Группа Uma2rman и певица Валерия выступят на Дне города в Москве

Елена Самойлова
Город
Группа Uma2rman и певица Валерия выступят на Дне города в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Группа Uma2rman и певица Валерия выступят на праздничных мероприятиях в честь Дня города в Москве. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, 10 и 11 сентября состоится большое количество праздничных мероприятий. Так, на 19 основных площадках пройдет более 500 часов мастер-классов. Кроме того, гостей также ждут разнообразные гастрономические шоу.

— Пройдут концерты известных исполнителей, таких как Uma2rman, Валерия, Джиган и других, — отметил Немерюк.

Глава департамента добавил, что масштабные празднества запланированы на ВДНХ и на Тверской улице, передает агентство городских новостей «Москва».

В частности, на ВДНХ подготовлена насыщенная программа мероприятий, в рамках которой горожане могут посетить спектакли, выступления гимнастов, конных всадников и многое другое.

А Тверскую улицу перекроют для проведения праздника. Однако несмотря на перекрытия, местные магазины и рестораны продолжат свою работу, также будут работать гостиницы, а жителям будет обеспечен доступ в свои квартиры. Немерюк напомнил, что в дни проведения мероприятий на всех площадках будет действовать запрет на продажу алкоголя.

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