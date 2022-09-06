Продажу алкоголя ограничат в Москве на День города

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Россия, Москва, Тверская улица Карта всех событий

На День города в Москве в местах массового празднования ограничат продажу алкоголя. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Он напомнил, что 10 и 11 сентября в городе пройдет большое количество мероприятий. Общее количество мест для празднования юбилея Москвы превышает 200, а основных площадок в городе будет 23. Одно из таких мест — Тверская улица, ее перекроют для организации праздничной программы.

— Несмотря на перекрытия, магазины и рестораны на улице Тверской продолжат свою работу, также будут работать гостиницы, жителям будет обеспечен доступ в свои квартиры. Традиционно есть законодательный запрет на продажу алкоголя на вынос и в стеклянной таре для тех предприятий, которые непосредственно примыкают к местам проведения массовых мероприятий, — сказал Немерюк агентству городских новостей «Москва».

Накануне сообщалось, что в День города на параде судов, который пройдет на Москве-реке, будут участвовать 40 речных теплоходов. Отмечается, что колонна выдвинется в 10:00 от Новоспасского моста и спустя час приплывет к мосту Лужники.

На ВДНХ ко Дню города подготовили насыщенную программу мероприятий, в рамках которой горожане могут посетить спектакли, выступления гимнастов, конных всадников и многое другое.