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Специалисты завершают работы по благоустройству дворов Москвы

Александр Афонин
Город
Специалисты завершают работы по благоустройству дворов Москвы
Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершают работы по благоустройству дворовых территорий. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков во вторник, 6 сентября.

— Все проекты были разработаны с учетом пожеланий горожан, самые частые просьбы — добавить зелени, сделать дополнительное освещение, оборудовать детские и спортивные площадки, установить новые скамейки, — сказал он.

Заммэра добавил, что в рамках работ специалисты произвели замену асфальтового покрытия, установили новые фонари, оборудовали удобные скамейки и многое другое. Кроме того, рабочие проводят дополнительное озеленение дворовых территорий.

До этого сообщалось, что специалисты в рамках региональной программы капремонта заменили системы отопления в 1,4 тысячи жилых домов в Москве. В процессе работ они заменяют изношенные трубопроводы, задвижки, опорные конструкции, радиаторы и конвекторы в квартирах и местах общего пользования. После завершения проводится комплексная опрессовка системы отопления.

Петр Бирюков Благоустройство Москва
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