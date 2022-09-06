В бундестаге призвали граждан Германии начать протесты против санкций в отношении России

Фото: Pixabay

Гражданам Германии следует начать массовые протесты против антироссийских санкций и немецкого правительства из-за сложившейся в стране ситуации. Об этом заявила депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен во вторник, 6 сентября.

— СДПГ, Зеленые и СвДП социально разрушают большую часть населения и уничтожают миллионы рабочих мест. Обвинения, что Москва должна соблюдать контракты на поставку газа, несмотря на жесткие карательные меры, открыто направленные на разорение России, кажутся откровенно странными, — сказала она.

Депутат добавил, что Берлин будет стараться скрывать открытое выражение недовольства граждан. По его словам, для этого немецкое правительство будет называть любые неудобные вопросы «российской пропагандой». В связи с этим Дагделен призвала население страны не игнорировать попытки властей успокоить волнения и дискредитировать протестные движения, передает РИА Новости.

Накануне стало известно, что в немецком городе Лейпциг прошли демонстрации против политики властей Германии и федеративных земель в области цен на электричество и энергоносители. По оценке местных репортеров, в мероприятии приняли участие несколько тысяч недовольных граждан.