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Врач назвал условие превращения коронавируса в сезонную инфекцию

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Врач назвал условие превращения коронавируса в сезонную инфекцию
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Коронавирус не стал сезонной инфекцией, и пока нет никаких оснований на это рассчитывать. Такое заявление сделал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

По его словам, скорее всего обычным сезонным вирусом коронавирус не станет.

Он добавил, что о сезонности можно будет говорить только в том случае, если носителем нового коронавируса станет какой-нибудь вид животных.

— Станет ли коронавирус сезонным — это зависит от того, получится ли у него найти резервуар в животном мире. Вот если он его найдет, тогда он может стать сезонным из-за сезонности цикла жизни животных. Но пока этого нет, — пояснил он в комментарии «Радио 1».

За прошедшие сутки в России госпитализированы 4203 человека с коронавирусом. Всего выявлено 38 500 случаев инфицирования, передает RT.

Недавно иммунолог Алексей Болибок напомнил основные правила профилактики коронавируса.

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