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Гараж с расширенной общественной функцией появится в Некрасовке

Елена Самойлова
Город
Гараж с расширенной общественной функцией появится в Некрасовке
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, район Некрасовка Карта всех событий

Здание гаража с расширенной общественной функцией предлагается построить в Некрасовке, участок будет реализован на торгах. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Как отмечается, участок площадью 1,6 гектара расположен на берегу озера Черного. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект изменений в правила землепользования и застройки для этой территории. Рядом с ней проходят улицы Камова и Каштановая, которые расположены уже на территории Московской области.

— На этой территории будущему инвестору мы предлагаем построить гараж, совмещенный с коммерческими помещениями. Максимальная высота его составит 50 метров — 12 этажей, на которых можно будет разместить достаточно и автомобилей, и предприятий. Для владельцев машин это здание станет хорошим местом для хранения транспорта, для работодателей — новой точкой для организации предприятий, — рассказала Княжевская.

Она добавила, что на участке предлагается построить здание общей площадью более 63 тысяч квадратных метров. Из них 40 будет отведено для гаража, а остальные будут отведены для коммерческих помещений. Точное их расположение, а также внешний облик здания будут определены на более поздних стадиях проектирования.

Накануне заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что инвестор реорганизует заброшенный участок в Тимирязевском районе.

Строительство Юлиана Княжевская Москва Район Некрасовка гараж
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