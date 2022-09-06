Злоумышленник украл телефон у пьяного мужчины в центре столицы. Видео

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве

Россия, Москва, Пушкинская площадь Карта всех событий

Злоумышленник отобрал телефон у пьяного мужчины в центре столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по городу Екатерина Гузь во вторник, 6 сентября.

По ее словам, отдыхая на Пушкинской площади, подозреваемый заметил, что один из его собеседников сильно пьян. Воспользовавшись этим, злоумышленник отобрал у пострадавшего телефон стоимостью в 85 тысяч рублей и положил его себе в карман.

Момент происшествия попал в объектив камеры видеонаблюдения.

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По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Злоумышленника задержали. Им оказался 26-летний приезжий мужчина. На данный момент он находится под подпиской о невыезде.

Другой злоумышленник попал на видео в понедельник, 5 сентября. Мужчина выхватил телефон из рук у посетителя одного из баров в центре столицы, после чего выбежал на улицу и незаметно передал телефон сообщнику.