Банк России ограничит продажу ценных бумаг недружественных стран

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Центральный банк России принял решение ограничить продажу ценных бумаг недружественных стран для неквалифицированных инвесторов. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора во вторник, 6 сентября.

— Брокеры с 1 октября 2022 года не будут исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 15 процентов, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в течение полугода доля бумаг в портфеле будет снижаться. Так, с 1 ноября порог составит 10 процентов, с 1 декабря — пять процентов. Согласно представленной информации, с 1 января брокеры будут обязаны приостановить работу по данной теме.

Отмечается, что мера направлена на минимизацию рисков для неквалифицированных инвесторов. По данным ЦБ, зарубежные финансовые институты могут заблокировать возможность работы с ценными бумагами, что принесет потери для российских инвесторов, передает пресс-служба.

27 августа сообщалось, что ЦБ выдал разрешение кредитным организациям продавать населению России наличные доллары и евро, поступившие после 9 апреля из различных источников. Уточняется, что продажа может осуществляться валютами, которые поступили от сделок с банками-нерезидентами и от российских юридических лиц.