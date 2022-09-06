Андрей Бочкарев: Новый путепровод над МКАД улучшит дорожную ситуацию на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, Московская кольцевая автомобильная дорога Карта всех событий

Открывшийся в районе пересечения МКАД с улицей Верхние Поля путепровод улучшит транспортное обслуживание для 700 тысяч москвичей. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Строительство шестиполосного путепровода длиной 115 метров завершилось на год раньше срока. С вводом объекта значительно увеличится пропускная способность всего юго-восточного участка МКАД и улучшится транспортное обслуживание нескольких районов и городских округов, в которых проживают более 700 тысяч человек, — отметил заммэра.

По его словам, новый путепровод — часть реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня. Завершить работы на этом участке планируется в сентябре следующего года.

Андрей Бочкарев уточнил, что в общей сложности в рамках проекта построят 15,6 километра дорог, включая пять эстакад и три путепровода. Также в районе дома 1 в 1-м Покровском проезде будет возведен подземный пешеходный переход. Еще два надземных пешеходных перехода появятся возле ТК «Садовод» и возле пересечения улицы Верхние Поля с МКАД со стороны природно-исторического парка «Кузьминки-Люблино».

Руководитель Строительного комплекса подчеркнул, что с начала текущего года в эксплуатацию ввели 24 километра дорог, десять искусственных сооружений и пять пешеходных переходов.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии нового путепровода над МКАД.