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Памятники артистам Этушу, Яковлеву и Лановому открыли у Театра имени Вахтангова

Евгений Жуков
Город
Памятники артистам Этушу, Яковлеву и Лановому открыли у Театра имени Вахтангова
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, улица Арбат, 26 Карта всех событий

Памятник трем легендарным артистам — Василию Лановому, Владимиру Этушу и Юрию Яковлеву — открыли у Симоновской сцены Государственного академического театра имени Вахтангова в понедельник, 6 сентября.

— Сегодня такое трогательное, теплое, светлое и очень знаковое событие не только для Театра имени Вахтангова, но и для всей театральной России, потому что открыт памятник обожаемым страной народным артистам СССР, которые на невероятную высоту подняли профессиональную планку, — рассказала на открытии памятника заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

Она добавила, что люди будут любить этих артистов, потому что с экрана и с театральной сцены они говорили с зрителем о самом главном — о правде и лжи, о добре и зле, о чести и бесчестии, о нравственном выборе, передает Агентств городских новостей «Москва»

В августе сообщалось, что ремонт памятника Владимиру Высоцкому в Москве планируется завершить в конце ноября 2022 года. В настоящее время ведутся работы по переборке гранитных плит амфитеатра и основания памятника.

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