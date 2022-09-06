Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Иммунолог Болибок раскрыл подробности о новой российской вакцине от аллергии

Анастасия Харламова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Иммунолог Болибок раскрыл подробности о новой российской вакцине от аллергии
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России разработал вакцину от аллергии. Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова в ходе сессии Восточного экономического форума — 2022. Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве», от каких видов аллергий поможет новый препарат и в чем его особенность.

По его словам, вакцина относится к новому поколению препаратов, где применяют отдельные молекулы-аллергены. В других же российских препаратах на их месте выступают экстракты.

— Эта вакцина не что-то совершенно новое. У нас в стране аллерговакцинация проводится больше ста лет. В 1921 году впервые применили экстракт пыльцы для лечения аллергии. В России большой перечень подобных вакцин, которые используют для лечения отдельных видов аллергии. Например, на домашнего клеща, деревья, травы и микробов. Новая вакцина относится к новому поколению, где используются отдельные молекулы, которые вызывают аллергии. В других препаратах главные компоненты — это экстракты, — пояснил Болибок.

Врач отметил, что такой вакцины в России еще не было. Однако это не панацея от всех видов аллергии.

— В патенте указано, что новый препарат будет применяться для лечения аллергии на пыльцу березы и перекрестные аллергии на яблоки. Это очень частое сочетание, когда у людей есть аллергия на пыльцу, и они не могут есть яблоки и другие косточковые фрукты. Этот белок, который вызывает такую реакцию организма, содержится в нескольких видах деревьев и фруктов, — рассказал иммунолог.

Болибок добавил, что на данном этапе рано говорить о сроке действия препарата и его противопоказаниях.

— Пока вакцина не вышла в оборот, мы не можем говорить о сроках ее действия и противопоказаниях. При ее доказанной успешности на основе этих технологий будут разрабатывать препараты на другие виды аллергий. Сейчас мы знаем, какой белок в аллергенном продукте является причинно-значимым аллергеном, — заключил врач.

Здоровье Врачи Вакцинация Аллергия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Александр Малахов
Александр Малахов

Независимая кибербезопасность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чему важнее научить?

Роман Дерманский
Роман Дерманский

Парк, где можно послушать

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Будет ли трагедией дефолт Америки

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Собрание стоит закончить вовремя

Татьяна Иванова
Татьяна Иванова

Когда-то здесь летали самолеты

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Все мнения
О проекте