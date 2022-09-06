Иммунолог Болибок раскрыл подробности о новой российской вакцине от аллергии

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России разработал вакцину от аллергии. Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова в ходе сессии Восточного экономического форума — 2022. Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал «Вечерней Москве», от каких видов аллергий поможет новый препарат и в чем его особенность.

По его словам, вакцина относится к новому поколению препаратов, где применяют отдельные молекулы-аллергены. В других же российских препаратах на их месте выступают экстракты.

— Эта вакцина не что-то совершенно новое. У нас в стране аллерговакцинация проводится больше ста лет. В 1921 году впервые применили экстракт пыльцы для лечения аллергии. В России большой перечень подобных вакцин, которые используют для лечения отдельных видов аллергии. Например, на домашнего клеща, деревья, травы и микробов. Новая вакцина относится к новому поколению, где используются отдельные молекулы, которые вызывают аллергии. В других препаратах главные компоненты — это экстракты, — пояснил Болибок.

Врач отметил, что такой вакцины в России еще не было. Однако это не панацея от всех видов аллергии.

— В патенте указано, что новый препарат будет применяться для лечения аллергии на пыльцу березы и перекрестные аллергии на яблоки. Это очень частое сочетание, когда у людей есть аллергия на пыльцу, и они не могут есть яблоки и другие косточковые фрукты. Этот белок, который вызывает такую реакцию организма, содержится в нескольких видах деревьев и фруктов, — рассказал иммунолог.

Болибок добавил, что на данном этапе рано говорить о сроке действия препарата и его противопоказаниях.

— Пока вакцина не вышла в оборот, мы не можем говорить о сроках ее действия и противопоказаниях. При ее доказанной успешности на основе этих технологий будут разрабатывать препараты на другие виды аллергий. Сейчас мы знаем, какой белок в аллергенном продукте является причинно-значимым аллергеном, — заключил врач.