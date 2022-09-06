Вильфанд: Погода в Москве до четверга будет скучной, потепление придет к выходным

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В выходные дни 10–11 сентября в столице ожидается маловетреная и малооблачная погода, столбики термометров поднимутся до плюс 16 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— До 8 сентября погода в столице ожидается холодной и ветреной. До четверга включительно погода будет не просто холодная, а я бы даже сказал скучная. Это северный ветер, холодно, ночные температуры — плюс 3–5 градусов, максимальные дневные — от плюс 9 до 13, бодрящая температура, — сказал синоптик.

Он отметил, что такая погода больше характерна для третьей декады сентября, то есть температурный режим опережает свой климатический ход на три недели.

По его словам, погода начнет изменяться лишь к концу недели. В пятницу температура воздуха повысится на 1–2 градуса, столбик термометра достигнет отметки от плюс 12 до плюс 14–15 градусов. В субботу и воскресенье ожидается потепление до плюс 16 градусов, передает агентство городских новостей «Москва».

Главное, изменится направление ветра, подчеркнул Вильфанд. Согласно прогнозу, ветер будет восточный, он более теплый. Более того, уменьшится его скорость, она составит до трех метров в секунду. Специалист добавил, что вторая половина сентября будет малооблачной, но солнца будет больше.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», когда в столицу придет бабье лето.