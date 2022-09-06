В Минфине назвали одной из задач России изменение мировой финансовой системы

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Директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина РФ Дмитрий Тимофеев заявил, что Россия как одна из мировых лидеров в сложившихся обстоятельствах должна взять инициативу в свои руки и изменить существующую финансовую систему. Об этом он сообщил во вторник, 6 сентября.

— Нам, видимо, придется это делать, потому что продолжать мы как бы так не можем, — отметил Тимофеев на сессии «Экономические войны как оружие подавления суверенитета» в рамках Восточного экономического форума.

По его словам, после того как коллективный Запад ввел в отношении России санкции, в том числе заморозил валютные резервы, использовать доллар при расчетах стало рискованно. Это понимает руководство РФ, осталось убедить еще и страны-партнеры, передает слова Тимофеева РИА Новости.

Он подчеркнул, что в качестве альтернативной валюты эффективно показывает себя юань. Обороты рубль — юань превышают долларовые, заключил директор департамента.

Президент России Владимир Путин в понедельник, 5 сентября, прилетел во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме и наблюдения за военными командно-штабными учениями «Восток-2022».