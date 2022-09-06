Собянин рассказал о программе поддержки предпринимателей «Сделано в Москве»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Город продолжает оказывать активную помощь в продвижении продукции столичных компаний и создает новые меры поддержки. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 6 сентября.

— Запрос на поддержку в продвижении продукции московских компаний стал одним из первых и самых популярных после введения зарубежных ограничений. Все это время мы часто общались с предпринимателями из разных отраслей, чтобы понять, чем можем помочь, — сказал он.

Глава города добавил, что сегодня наибольшие трудности в продвижении товаров испытывают небольшие производители. Это связано с отсутствием возможности масштабной рекламы и присутствия на рынке. В связи с этим столица обновила программу поддержки «Сделано в Москве».

В своем Telegram-канале мэр отметил, что программа направлена на сохранение и развитие столичного бизнеса. Город будет публиковать товары на специальном медиаресурсе, где потенциальные покупатели смогут перейти на страницу нужного им товара и сделать покупку.

До этого Сергей Собянин заявил, что Москва продолжает развиваться вопреки объявленной экономической войне. По его словам, за последние 11–12 лет столица пережила четыре кризиса, однако на данный момент правительство относится к этому «спокойно».