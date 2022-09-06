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Основатель Pink Floyd Уотерс выразил протест против поставок вооружения Киеву

Анастасия Колоскова
Общество
Основатель Pink Floyd Уотерс выразил протест против поставок вооружения Киеву
Фото: aktivioslo / CC BY-NC-ND 2.0

Один из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс выступил против поставок оружия Украине. Об этом он заявил в открытом письме, адресованном жене украинского президента Елене Зеленской, которое опубликовал в социальных сетях.

— Если под «поддержкой Украины» вы подразумеваете, что Запад должен продолжить поставки вооружений Киеву, я боюсь, вы глубоко ошибаетесь. Никогда подливание масла в огонь в виде вооружений не помогало приблизить конец войны, не поможет и сейчас, — написал музыкант.

Уотерс назвал Вашингтон главным зачинщиком конфликта, который при этом находится на безопасном расстоянии от театра боевых действий. Он отметил, что «поджигатели войны» не скрывают своих интересов в затягивании конфликта как можно дольше.

По мнению музыканта, «прекратить этот кровопролитный конфликт» позволило бы «выполнение предвыборных обещаний» Зеленского, передает РИА Новости.

В недавнем интервью каналу CNN артист назвал президента Соединенных Штатов Джо Байдена военным преступником из-за его нежелания призвать украинские власти к переговорам с Россией. Он также сказал, что спецоперация стала ответом на продвижение Североатлантического альянса к рубежам РФ.

22 августа стало известно, что Роджера Уотерса внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Попавшие в список личности признаются авторами сайта врагами Украины. Согласно сопроводительному письму, причиной для внесения туда Уотерса послужили его слова о Крыме. В них было обнаружено «покушение на территориальную целостность Украины».

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