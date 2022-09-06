Дочь Глюкозы Лидия опровергла слухи о своей небинарности

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Дочь певицы Глюкозы Лидия прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о своей небинарности. Девушка попросила перестать «придумывать» и призвала не верить желтой прессе.

Как и мама, Лидия занимается музыкой и выступает под псевдонимом Рэй. Она заметила, что многим ее творчество может показаться нестандартным и восприниматься по-разному. Однако не стоит причислять исполнителя к какой-то группе или концепции, поскольку музыка никак не влияет на пол или ориентацию. Дочь Глюкозы добавила, что не стремится разрушить гендерные стереотипы, передает Пятый канал.

Также она призналась, что считает своей особенностью то, что она может показать характер и казаться сильной, а с молодым человеком она, наоборот, слабая и нежная. Лидия отметила, что все эксперименты с внешностью она проводила просто для эксперимента и чтобы почувствовать себя разной, в том числе мужественной или женственной. «Небинарность» кроется только в этом, потому что в мире «все дуально», резюмировала она.

Недавно Лидия заявила о том, что она стала «небинарной персоной», и попросила близких и журналистов называть ее мужским именем — Рэй. Дети Анджелины Джоли, Шарлиз Терон, Мадонны, Дженнифер Лопес, Наоми Уоттс и многих других мировых селебрити называют себя квир-персонами. «Вечерняя Москва» узнала, как следует воспринимать подобное родителям и как выяснить, не является ли заявление ребенка всего лишь веянием моды, а не истинным желанием.