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Бокерия назвал главные цели съезда детских врачей в Подмосковье

Ирина Игнатенко
Общество
Бокерия назвал главные цели съезда детских врачей в Подмосковье
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Красногорске стартовал III съезд детских врачей Московской области с международным участием «Инновации в педиатрии: междисциплинарное сотрудничество».

В программе съезда — около 200 докладов, 56 тематических симпозиумов, мастер-классы, панельные дискуссии, а также дебаты по самым актуальным проблемам педиатрии. Эксперты рассмотрят новые методики лечения различных заболеваний.

— Масштабные съезды позволяют встретиться людям по интересам. Это мировая практика, она существует в разных странах. Врачам нужны взаимодействие, обмен мнениями, опытом. Без этого в лечебной практике не будет прогресса, — сказал главный сердечно-сосудистый хирург России Лео Бокерия.

Кроме того, по словам Бокерии, важным компонентом таких мероприятий является выставочная деятельность, где можно увидеть главные новинки в сфере оборудования, а также ознакомиться с последними разработками, передает «Радио 1».

Также президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия оценил шансы людей жить до 150 лет.

Подмосковье Здравоохранение Лео Бокерия
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