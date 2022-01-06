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Академик РАН Бокерия оценил шансы человека дожить до 150 лет

Юлия Курганова

Общество
Академик РАН Бокерия оценил шансы человека дожить до 150 лет
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия оценил шансы человека дожить до 150 лет.

Он заявил, что человек должен жить 100 лет.

— 150 — я не знаю, но ведь как, понимаете, век — это 100 лет, че-ло-век. Значит, мы должны жить 100 лет, — сказал ученый в интервью РИА Новости.

Он рассказал, что существуют данные о женщине в Азербайджане, которая якобы прожила 180 лет. Но, возможно, что во времена, когда она родилась, еще не было четких учетных записей, поэтому точно установить ее возраст невозможно.

Бокерия ранее рассказал, где находится душа человека. По словам врача, к нему часто обращаются с вопросом о местонахождении человеческой души. Он полагает, что душа находится в системе кровообращения.

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