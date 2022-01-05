Кардиохирург Бокерия рассказал, где находится душа человека

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Система кровообращения является тем местом, где находится душа человека. Подобное мнение высказал академик РАН, кардиохирург Лео Бокерия.

По словам врача, к нему часто обращаются с вопросом о местонахождении человеческой души. Он полагает, что душа находится в системе кровообращения.

— Меня часто спрашивают, где находится душа. Я говорю, что она находится в системе кровообращения. Когда система кровообращения останавливается, то вот она и уходит, — цитирует Бокерию РИА Новости.

В декабре Лео Бокерия заявил, что проблема антипрививочников не стояла бы в настоящее время так серьезно, если бы достаточно занимались просвещением, объяснением необходимости своевременной вакцинации от различных заболеваний.

По его словам, необходимо все силы людей, которые могут донести профессионально необходимость своевременной вакцинации, бросить на то, чтобы привить то количество населения, которое должно быть привито для остановки пандемии.

Тогда же Бокерия назвал пандемию коронавируса «испытанием мирового масштаба». Специалист отметил, что в этот период под угрозой оказался самый главный человеческий орган — легкие. При нехватке кислорода клеткам недостает питания, начинаются проблемы в работе различных органов.