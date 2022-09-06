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Аудиосервис «Звук» представил праздничный плейлист к фестивалю «День города»

Анастасия Колоскова
Город
Аудиосервис «Звук» представил праздничный плейлист к фестивалю «День города»
Фото: freepik.com

Аудиосервис «Звук» подготовил специальный плейлист «Музыка города: Москве — 875», приуроченный к юбилею столицы. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

— Наш фестиваль из года в год становится более масштабным, открываются новые площадки, в программу включаются оригинальные активности, о желании выступить заявляют многие молодые и яркие музыканты, актеры и исполнители. День города — это всегда добрые эмоции и хорошее настроение. А хорошая музыка помогает создать незабываемое ощущение праздника, — отметили в оргкомитете фестиваля.

Так, в праздничный плейлист включены такие известные песни, как «Дорогая моя столица» Иосифа Кобзона, «Московская осень» Александра Иванова, «Моя Москва» от Валерии, «Любовь — Москва» Юлии Савичевой, а также другие популярные композиции о столице.

Фестиваль «День города» пройдет в честь 875-летия Москвы 9, 10 и 11 сентября. На праздничных площадках, которые будут работать по всей столице, можно будет посмотреть выступления артистов, поучаствовать в мастер-классах, попробовать блюда от шеф-поваров и посмотреть любимые фильмы.

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