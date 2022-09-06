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Адвокат Бенхин рассказал, что ждет Галкина в России

Евгений Жуков
Общество
Адвокат Бенхин рассказал, что ждет Галкина в России
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Звездный адвокат Александр Бенхин рассказал о том, что может ждать шоумена Максима Галкина, если он вернется в Россию.

По мнению юриста, ничего «суперплохого» Галкин не говорил. Адвокат отметил, что под статью УК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» подпадают высказывания, представляющие опасность для жизни и здоровья граждан либо провоцирующие нарушение общественного порядка.

— Формально слова Галкина под эту статью не подпадают. Он просто трактовал произошедшие события. Это — с одной стороны. С другой стороны — сам факт, что он не вернулся в Россию, а Алла Борисовна вернулась, говорит о том, что он боится, — сказал защитник.

Адвокат предположил, что Галкин мог проконсультироваться со специалистами по поводу потенциального возбуждения в отношении него уголовных дел. Бенхин также напомнил о словах пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который заявил, что Галкину «с нами не по пути», передает Teleprogramma.pro.

Экс-депутат Госдумы Роман Худяков заявил, что Галкин станет фигурантом уголовного дела, когда вернется в Россию. Политик уточнил, что он получил «внятный ответ» на вопрос о том, почему на комика не заводят дело, несмотря на запросы множества граждан.

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