Худяков рассказал, когда на Галкина заведут уголовное дело

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Юморист Максим Галкин станет фигурантом уголовного дела, когда вернется в Россию. Об этом заявил экс-депутат Госдумы Роман Худяков.

— Уголовное дело на Максима заведут сразу же, говорят, как только самолет сядет в Москве. Прямо в аэропорту поведут в ВИП-зал — оформлять особый режим за особые заслуги, — сказал он.

Экс-депутат уточнил, что он получил «внятный ответ» на вопрос о том, почему на комика не заводят дело, несмотря на запросы множества граждан. При этом Худяков в Telegram-канале не стал уточнять источник информации.

В середине августа Галкин, будучи на гастролях в Латвии, сказал, что собирается вернуться в Россию. Однако Худяков предостерег юмориста, напомнив ему о возможности уголовного преследования.

До этого музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил, что антироссийские высказывания Галкина, побег звездной семьи из России и посещение Примадонной показа фильма режиссера Кирилла Серебренникова могут означать то, что певица заняла позицию оппозиционно настроенных деятелей культуры. Однако артистка может выбрать сторону сама, у нее на это есть неделя, считает продюсер.