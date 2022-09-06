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Автоэксперт Кадаков дал советы, как снизить ежемесячные траты на машину

Ирина Игнатенко
Финансы
Автоэксперт Кадаков дал советы, как снизить ежемесячные траты на машину
Фото: Pixabay

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал, как снизить ежемесячные траты на автомобиль.

— Основные моменты, где можно экономить, — это топливо и техобслуживание: шины, масло, проведение каких-то регламентных или мелких ремонтных работ и так далее, — отметил эксперт в комментарии Nation News.

Эксперт посоветовал сменить стиль езды и передвигаться более аккуратно, стараться не получать штрафы. При таком сценарии можно существенно преуспеть в экономии ежемесячных трат на авто.

Как пояснил автоэксперт, если машина в среднем расходует 10 литров на 100 километров, то при аккуратной езде можно показать результат и в 9 литров. Кадаков также добавил, что многие люди в целях экономии обслуживают машину не у официальных дилеров, а у тех, кто сможет выполнять более дешевые сервисные работы.

Центральный Банк РФ сообщил, что новые тарифы ОСАГО начнут действовать в России 13 сентября, коридор базового тарифа для большинства водителей расширят на 26 процентов вверх и вниз. Автоюрист Лев Воропаев в беседе с «Вечерней Москвой» обозначил причину подобной инициативы.

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