Автоэксперт Кадаков дал советы, как снизить ежемесячные траты на машину

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Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков рассказал, как снизить ежемесячные траты на автомобиль.

— Основные моменты, где можно экономить, — это топливо и техобслуживание: шины, масло, проведение каких-то регламентных или мелких ремонтных работ и так далее, — отметил эксперт в комментарии Nation News.

Эксперт посоветовал сменить стиль езды и передвигаться более аккуратно, стараться не получать штрафы. При таком сценарии можно существенно преуспеть в экономии ежемесячных трат на авто.

Как пояснил автоэксперт, если машина в среднем расходует 10 литров на 100 километров, то при аккуратной езде можно показать результат и в 9 литров. Кадаков также добавил, что многие люди в целях экономии обслуживают машину не у официальных дилеров, а у тех, кто сможет выполнять более дешевые сервисные работы.

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