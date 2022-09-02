Автоэксперт Воропаев назвал причины введения новых тарифов ОСАГО

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Центральный Банк РФ сообщил, что новые тарифы ОСАГО начнут действовать в России 13 сентября, коридор базового тарифа для большинства водителей расширят на 26 процентов вверх и вниз. Автоюрист Лев Воропаев в беседе с «Вечерней Москвой» обозначил причину подобной инициативы.

— Данное нововведение вызвано тем, что в России после 24 августа началась сложная ситуация с запчастями на рынке. В частности, значительное подорожание этих запчастей, в связи с этим страховые компании активно начали лоббировать повышение стоимости тарифов по ОСАГО. Исходя из этого, Центробанк повышает этот коридор. С большей долей вероятности можно говорить, что это приведет только к подорожанию, никак не к удешевлению тарифов ОСАГО. Наверняка, если страховые компании и дальше будут лоббировать этот вопрос, указывать, что им недостаточно стоимости тарифа, то могут и продолжить повышение этого базового тарифа, — пояснил он.

При этом эксперт отмечает важным лоббирование темы по повышению стоимости возмещения по ОСАГО. По его словам, он остается на одном уровне, не поддаваясь изменениям.

— Однако я бы обратил внимание на то, что в России существует необходимость увеличения верхнего коридора стоимости возмещения по ОСАГО. Он у нас как был 400 тысяч рублей, так и остается, хотя стоимость автомобилей за последние два–три года увеличилась в несколько раз. Почему-то в этом направлении не работают, у нас страховые компании активно защищают свои интересы перед ЦБ РФ с точки зрения повышения тарифов, — подытожил Воропаев.

Автоэксперт Петр Баканов в беседе с «Вечерней Москвой» оценил ситуацию на российском авторынке. Специалист уверяет, что вступившая в действие программа льготного кредитования при поддержке государства поможет увеличить спрос.