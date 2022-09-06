Театр имени Вахтангова покажет 12 премьерных спектаклей в новом сезоне

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В новом сезоне Государственный академический театр имени Вахтангова подготовил 12 премьерных постановок. Об этом сообщил директор театра Кирилл Крок во вторник, 6 сентября.

— 12 премьер нас ждут в новом театральном сезоне, мне кажется, работы будет много, и я надеюсь, что этими премьерными работами нам удастся охватить 80 процентов труппы, будем делать для этого все возможное и невозможное, — отметил он.

Директор уточнил, что в январе зрители смогут увидеть спектакль «Идиот» режиссера Юрия Бутусова, а Иван Поповский поставит музыкальный спектакль.

Помимо этого, труппа выступит со спектаклем «Амадей» в марте 2023 года, а в конце сезона Ирина Пахомова поставит пьесу Эдуардо де Филиппо «Филумена Мартурано». Премьеры пройдут на Новой и Симоновской сценах театра, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что у Симоновской сцены театра имени Вахтангова открыли памятник трем легендарным артистам — Василию Лановому, Владимиру Этушу и Юрию Яковлеву.

По словам заместителя министра культуры РФ Аллы Маниловой, люди будут любить этих артистов, потому что с экрана и с театральной сцены они говорили со зрителем о самом главном.