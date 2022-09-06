Путин призвал сделать путешествия по России более доступными

Фото: Администрация президента РФ

Граждане с разными доходами должны иметь самые широкие возможности для путешествий по стране. Об этом во вторник, 6 сентября, заявил президент России Владимир Путин.

— Мы должны сделать все необходимое для того, чтобы для людей с разным доходом были возможны и доступны самые широкие возможности для путешествия, укрепления здоровья, для того чтобы получать положительные эмоции, чтобы менялось качество жизни в лучшую сторону, — сказал глава государства.

По словам Путина, развитие сферы туризма страны должно основываться на интересах самих граждан. Россияне, подчеркнул он, должны иметь возможность свободно посещать традиционные здравницы, курорты, отдыхать у моря, а также знакомиться со столичными городами — Санкт-Петербургом и Москвой, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что почти 100 тысяч человек приобрели осенне-зимние туры по России с кешбэком с момента старта программы 25 августа. Чаще всего путевки покупались в Крым, Краснодарский край, Кавминводы, Подмосковье, Казань, Дагестан, Калининград, Сочи, Башкирию и на Алтай.

Эксперт по туризму Николай Мельник в беседе с «Вечерней Москвой» рекомендовал покупать путевки на российские курорты в бархатный сезон после 5 сентября. По его словам, отдых в бархатный сезон на российских курортах идеально подходит тем, кто не любит жару и большое скопление людей.